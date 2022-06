Schüsse auf Unternehmer in Zell am See: Höchstgericht bestätigt Schuldspruch wegen versuchten Mordes

Dass das Opfer, ein Wiener (41), die erschütternde Bluttat überlebte, gleicht einem Wunder. Vor zwei Jahren, in der Nacht auf den 8. Juli 2020, hatte ein Niederländer (33) in Zell am See aus nächster Nähe acht Mal mit einer Pistole Marke Walther PPK auf den 41-Jährigen geschossen. Der Wiener arabischer Herkunft, der erst zwei Monate zuvor ein Geschäftslokal in Zell angemietet hatte, erlitt mehrere Bauchschüsse sowie Durchschüsse der Hoden und der Hüfte. Ohne rasche Intensivbehandlung wäre er gestorben. Er wurde ein Dutzend Mal operiert und ist nun praktisch ein Pflegefall.

Der Schütze wurde 2021 zu 20 Jahren Haft verurteilt

Der 33-jährige niederländische Schütze, in seiner Heimat schwer vorbestraft, wurde von einem Salzburger Geschworenengericht im Oktober 2021 einstimmig wegen Mordversuchs zu 20 Jahren Haft verurteilt. Parallel dazu ordnete das Gericht seine Einweisung in eine Anstalt für zurechnungsfähige, aber höhergradig abnorme Rechtsbrecher an; zudem wurden dem Wiener (Opferanwalt Stefan Rieder) 66.000 Euro Teilschmerzensgeld zuerkannt.

Der Angeklagte bestritt jede Tötungsabsicht

Der Angeklagte bestritt im Prozess jegliche Tötungsabsicht - er hätte den 41-Jährigen "nur verletzen" wollen und habe "in Panik das ganze Magazin" abgefeuert. Mit seiner Nichtigkeitsbeschwerde gegen den Mord-Schuldspruch blitzte der Niederländer jedoch nun beim Obersten Gerichtshof (OGH) vollinhaltlich ab. Die Verurteilung wegen Mordversuchs und die Anstaltseinweisung sind damit rechtskräftig; über das endgültige Strafmaß muss noch das Oberlandesgericht Linz entscheiden.