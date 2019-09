Schüsse im Hans-Lechner-Park in Salzburg: Duo bestreitet Mordversuch

Ein Serbe war von drei Revolverschüssen getroffen und schwer verletzt worden. Am Freitag ging der Prozess gegen die zwei angeklagten Italiener ins Finale. Laut Anklage handelten sie in Tötungsabsicht.

Sie hatte für enormes Aufsehen gesorgt - die Schießerei mitten im Hans-Lechner-Park in Salzburg-Schallmoos am späten Abend des 14. August 2018. Ein Serbe (36) war damals kurz nach 22 Uhr von drei Revolverschüssen in Bauch, Schulter und Unterschenkel getroffen worden; er überlebte dank Notoperation.

Bald darauf wurde ein 32-jähriger, in Salzburg lebender Italiener als mutmaßlicher Schütze ausgeforscht und von Staatsanwalt Mathias Haidinger wegen Mordversuchs angeklagt. Laut Haidinger habe der 32-Jährige (Verteidiger: RA Leopold Hirsch) aus kurzer Distanz in Tötungsabsicht auf den Serben gefeuert. Im Hintergrund der Tat standen Kokaingeschäfte. Der Staatsanwalt klagte aber auch noch einen weiteren, 23-jährigen Italiener an - wegen Beteiligung am Mordversuch. Demnach soll der 23-Jährige (Verteidiger: RA Hermann Bogensperger), im Park dabei gewesen sein und den Schützen "zumindest psychisch unterstützt" haben: "Er hat dem 32-jährigen Landsmann bei dessen Schussabgabe den Rücken freigehalten und die Schüsse gutgeheißen."

Der Geschworenenprozess wurde bereits im Mai eröffnet. Beide Angeklagte bekannten sich nicht schuldig. Der Ältere räumte zwar ein, geschossen zu haben, sprach aber von Notwehr: Das - spätere - drogensüchtige Opfer habe nämlich plötzlich ein Messer gezogen und Suchtgift gefordert. Er, so beteuerte der 32-Jährige, habe darauf in seinen Rucksack gegriffen und mit der Pistole durch diesen geschossen. Der jüngere Angeklagte wiederum beteuerte, von den Schüssen seines Landsmanns völlig überrascht worden zu sein. Am Freitag, im Prozessfinale, wurde der jüngere Angeklagte jedoch von zwei Zeugen belastet. Die beiden - derzeit auch in Haft - sagten vor dem Geschworenensenat (Vorsitz: Richter Günther Nocker), dass der 23-Jährige nur einen Tag vor den Schüssen im Rahmen eines Kokaingeschäft mit ihnen gesagt habe, er wolle den 36-jährigen Serben töten.

Die Geschworenen waren bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch in Beratung. Ein Urteil wurde spätabends erwartet.