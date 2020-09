Schüsse in Salzburg-Leopoldskron: Verteidiger beantragt Gutachten eines "polizeifremden" Sachverständigen

Drei Monate nach dem Polizeieinsatz vor einem Haus in Leopoldskron, bei dem ein mutmaßlich psychotischer Salzburger (36) und ein Polizist durch Schüsse schwer verletzt wurden, ist der Abschlussbericht des mit dem Fall befassten Landeskriminalamts Vorarlberg noch ausständig.

Wie in den SN berichtet war der 36-jährige Sohn des Hausinhabers Ende Juni dieses Jahres "durchgedreht" und aus dem Fenster gesprungen. Als zwei Beamte der Polizeiinspektion Maxglan in der Hauseinfahrt auf den 36-Jährigen stießen, kam es zum Handgemenge. Dabei soll der renitente Mann einem Beamten (28) die Dienstwaffe aus dem Holster gerissen und mutmaßlich auf einen Polizisten geschossen haben. Dessen Kollege (23) schoss darauf auf den 36-Jährigen - dieser erlitt Schussverletzungen am Oberkörper, der 28-jährige Polizist eine Schusswunde am linken Ellenbogen.

RA Kurt Jelinek, Verteidiger des unter Mordversuchsverdacht stehenden 36-Jährigen, sieht eklatante Widersprüche und Unklarheiten in den Aussagen aller Beteiligten: "Ich habe erhebliche Zweifel, dass mein Mandant aus der Dienstwaffe einen Schuss abgegeben hat. Schon gar nicht vorsätzlich". Jelinek hat daher jetzt bei der Salzburger Staatsanwaltschaft die Einholung eines Sachverständigen-Gutachtens aus dem Fachgebiet der Kriminaltechnik und Ballistik beantragt. Dabei solle der zu beauftragende Sachverständige "weder der österreichischen Polizei angehören noch eine sonstige Nahbeziehung zu dieser haben", so Jelinek.

Quelle: SN