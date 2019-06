Schüsse in Salzburger Park: Prozess wegen Mordversuchs erneut vertagt

Ein wichtiger Zeuge der Verteidigung ist am Freitag nicht vor Gericht erschienen.

Am Landesgericht Salzburg ist am Freitag der Prozess nach einer Schießerei im Salzburger Hans-Lechner-Park im August 2018 erneut vertagt worden. Ein von den Verteidigern der beiden Angeklagten beantragter Entlastungszeuge war nicht zur Verhandlung erschienen. Das Verfahren soll nun am 6. September fortgesetzt werden.

Bei dem Prozess müssen sich zwei Italiener im Alter von 32 und 23 Jahren wegen versuchten Mordes verantworten. Der Ältere der beiden Beschuldigten hatte damals in dem Park mindestens drei Schüsse auf einen 35-jährigen Serben abgegeben und ihn schwer verletzt. Sein jüngerer Landsmann soll ihm dabei als Beitragstäter den Rücken freigehalten haben. Das Opfer musste nach der Tat notoperiert werden, es befand sich aber nicht in Lebensgefahr.

Zu der Tat war es im Suchtgiftmilieu gekommen. Der Hauptangeklagte gestand am ersten Prozesstag am 20. Mai 2019 zwar ein, geschossen zu haben, er sprach aber von Notwehr. Der Serbe sei unter Drogen gestanden und habe ihn mit einem Klappmesser attackiert.

Die Staatsanwalt stützt sich hingegen auf Zeugenaussagen, wonach der angeschossene Serbe einem der Italiener zuvor bei einem Geschäft Koks gestohlen haben soll. Darum hätten die beiden Angeklagten am Tag vor dem Tat intensiv nach dem Serben gesucht - wohl um sich zu rächen.

Der heute nicht erschienene Zeuge - ein Bekannter des Serben - war zwar nicht unmittelbar an der Tat beteiligt, seine Aussage könnte laut einem der beiden Verteidiger die zwei Beschuldigten entlasten. Der Mann soll gegenüber der Polizei gesagt haben, dass der Serbe erneut vor hatte, einen der Italiener zu bestehlen. Allerdings ist der Zeuge zurzeit nicht auffindbar.

Quelle: APA