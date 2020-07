Schüsse in Zell am See: 39-Jähriger schwer verletzt - ein Verdächtiger festgenommen

In der Nacht auf Mittwoch sind in der Franz-Josef-Straße mehrere Schüsse gefallen. Die Polizei geht davon aus, dass weitere Personen verwickelt sind, die Fahndung läuft.

Zumindest ein Unbekannter soll direkt vor dem Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen an der Kreuzung der Franz-Josef-Straße mit der Saalfeldnerstraße im Stadtzentrum von Zell am See auf einen 39-Jährigen geschossen haben. Der Mann wurde mit mehreren Schussverletzungen in das Krankenhaus Zell am See gebracht. Laut Anrainern sollen fünf Schüsse gefallen sein. Der Notruf beim Roten Kreuz ging um 2.30 Uhr ein.

Ein Mann wurde festgenommen. Die Polizei vermutet nach derzeitigem Stand, dass weitere Personen in die Tat verwickelt sind. Die Fahndung läuft. Das Einsatzkommando Cobra ist an Ort und Stelle. Die Hintergründe der Tat sind unklar. Das Landeskriminalamt führt die Ermittlungen. Spezialisten sicherten am Mittwochvormittag Spuren am Tatort. Die Straße wurde abgeriegelt.

SN/anton kaindl Die Polizei sperrte den Tatort ab, das Landeskriminalamt sicherte Spuren.

