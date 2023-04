Schuhabdrücke und Videobilder führten Polizei zu Serieneinbrechern im Flachgau

Die Polizei hat eine Einbruchsserie sowie mehrere Sachbeschädigungen im Raum Neumarkt-Seekirchen klären können.

Polizisten aus Neumarkt forschten laut Mitteilung der Landespolizeidirektion zwei Männer (20, 22) aus, die im Zeitraum von Dezember 2022 bis Jänner 2023 mehrere Einbrüche verübt haben sollen.

Die vorerst Unbekannten stahlen Anfang Dezember Geld und Lebensmittel aus Hofläden in Seekirchen und Neumarkt und beschädigten Anfang Jänner Firmen-Pkw in Neumarkt. Die Täter traten dabei die Seitenspiegel der Fahrzeuge herunter, rissen Scheibenwischer ab und schlugen die Seitenscheiben ein. Aus den beschädigten Fahrzeugen stahlen die Unbekannten nichts. Allerdings entstand dadurch ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Polizei sicherte Schuhspuren

Bei der Spurensuche am Tatort der Sachbeschädigung in Neumarkt am 1. Jänner sicherten die Beamten Schuhspuren, die von der Untersuchungsstelle des Landeskriminalamts Salzburg einem Einbruch in einen Hofladen in Neumarkt und einer Sachbeschädigung eines Transporters in Seekirchen zugeordnet werden konnten.

Erdrückende Beweislast

Aufgrund einer Videoaufzeichnung und intensiven Ermittlungen forschten die Polizisten zwei Männer aus Neumarkt aus. Aufgrund der erdrückenden Beweislast sind beide geständig, in die Hofläden eingebrochen und die Sachbeschädigungen begangen zu haben. Beim gestohlenen Bargeld handelte es sich um eine Summe von wenigen hundert Euro. Als Motiv gaben die Flachgauer bei ihren Einvernahmen im April Geldnot an, es erfolgt Anzeige auf freiem Fuß.