Schul-Gurgeltests: Kein Haftungsrisiko für das Tauernlabor und die Stadt Zell am See

Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl (ÖVP) befürchtet finanzielle Nachteile für die "Gesundheit Innergebirg" und für die Pinzgauer Bezirkshauptstadt.

Bei den für ab 17. Jänner angekündigt gewesenen zweiwöchentlichen PCR-Tests an den Schulen spießt es sich. In der "Arbeitsgemeinschaft für molekulare Diagnostik", die dafür zuständig ist, gab es Probleme. Anstatt zwei Testrunden konnte nur eine abgewickelt werden. Involviert in diese Arbeitsgemeinschaft ist auch die "Tauernlabor GmbH". Diese ist wiederum eine Tochtergesellschaft der "Gesundheit Innergebirg", an welcher die Stadtgemeinde Zell am See beteiligt ist.

Bildungsministerium kündigte rechtliche Schritte an

Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl (ÖVP), seines Zeichens Gesundheitsreferent, befürchtet ...