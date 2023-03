Schulbau in Gambia: Aus Salzburg flogen 100 Schultaschen ein

Salzburger setzt in der Pension Fokus auf Hilfe in Afrika

Der gebürtige St. Wolfganger hat die Initiative "Gambia Sponsoring" vor sechs Jahren gegründet. "Es war als kleine Plattform von wenigen Freunden angedacht, aber der Kreis der Helfenden ist immer größer geworden. Die Projekte sind vielfältig", sagt Wintersteller. So werden überwiegend Familien mit Geld für Lebensmittel, Schulkosten und Schuljause unterstützt.

Etwa 15 bis 20 Stunden in der Woche wendet der Pensionist für gemeinnützige Arbeit auf. "Schon als Ministrant habe ich mit einer Blechbüchse Geld gesammelt und gespendet", sagt Wintersteller. Er arbeitete 25 Jahre im kirchlichen Dienst, daneben engagierte er sich für Projekte etwa in Lateinamerika. Seit der Pension setzt er den Fokus auf die Hilfe in Afrika. Vor sechs Jahren hat sich jemand aus dem 2,5-Millionen-Einwohner-Staat Gambia bei ihm gemeldet. "Seither habe ich mich immer mehr auf das Land eingelassen und gemerkt, dass dort dringend Hilfe benötigt wird", sagt Anton Wintersteller.

Die Spendenbereitschaft bei der Schultaschenaktion sei gewaltig gewesen, wie Straßwalchens Bürgermeisterin Tanja Kreer (SPÖ) erzählt. Sie war aktiv bei der Sammlung beteiligt. "Gebrauchte Schultaschen sind oft in gutem Zustand und zu schade, um sie zu entsorgen. So werden sie sinnvoll weiterverwendet."



Benefiz-Abend: Vortrag zu Gambia mit Musik, am 14. April, 19 Uhr, Kulturhaus Emailwerk, Seekirchen.

Spendenkonto:

AT52 3501 5000 0012.