Schulbeginn: Fünf bekannte Salzburger erinnern sich an ihren ersten Schultag

Der Griff nach Mamas Hand, die prall gefüllte Schultüte: Den ersten Schultag vergisst man nicht, genauso wie die erste Lehrerin. Fünf bekannte Salzburger erinnern sich an ihren Schulstart mit Schaumrolle und Bussi.

Exakt 5208 Taferl- oder Erstklassler starten heute, Montag, an Salzburgs Volksschulen in ihren allerersten Schultag. Im Gespräch mit den "Salzburger Nachrichten" haben sich fünf Persönlichkeiten an ihren ersten Schultag zurückerinnert. Mit Wehmut, vielen liebevollen Erinnerungen und der einen oder anderen Anekdote.