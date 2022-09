Schulbeginn für mehr als 16.700 Flachgauer Kinder und Jugendliche

von

Im Gespräch, Övp-Bildungslandesrätin Daniela Gutschi Zum Schulstart Ohne Testen.es Gibt Also Einen Schulstart, Wie Vor Corona?daniela Gutschi: Im Grunde, Ja. Es Gibt Keine Masken- Und Testpflicht. Wenn Eine Schule Es Allerdings Wünscht, Kann Sie Drei Tage In Der Ersten Woche Testen. Wir Statten Die Schulen Mit Tests Aus, Aber Die Kinder Müssen Nicht.was Ändert Sich Bei Erhöhtem Infektionsaufkommen?gibt Es Binnen Drei Tagen Drei Fälle, Raten Wir Zur Maskenpflicht Für Fünf Tage. Kommen Weitere Fälle Dazu, Kann Man Das Auf Zwei Wochen Verlängern, Mit Testpflicht. Meldepflichtig Sind Die Fälle Auch In Der Schule Nicht Mehr.die Kinder Lieben Es Ohne Maske, Die Lehrerinnen Und Lehrer Auch?ich Habe Bis Jetzt Nur Positive Rückmeldungen Bekommen.ihre Prognose Für Den Herbst?schwierig. Wir Wollen Kein Distance Learning Mehr. Derzeit Ist Das Auch Kein Thema. Interview: Sigrid Scharf