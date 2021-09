Schulbeginn in der kleinsten und in der größten Schule des Bezirks

Von der Volksschule Pöham mit ihren insgesamt 22 Schülern bis zur Sportmittelschule Altenmarkt mir ihren 390 Schülern, der Schulbeginn erfordert exakte Planung und viel Vorbereitung.

Für sieben Kinder beginnt kommende Woche in der Volksschule Pöham das Schulleben. Der gerne benutzte Begriff "Taferlklassler" trifft es bei dieser Schule nicht ganz, denn in Pöham gibt es nur zwei Klassen. Die erste und die zweite sowie die dritte und die vierte Schulstufe werden in jeweils einer Klasse zusammengefasst. Insgesamt werden 22 Kinder im Schuljahr 2021/22 die kleine, aber äußerst feine Schule besuchen.

Um ganz andere Größenordnungen handelt es sich bei der Sportmittelschule Altenmarkt, der größten Pflichtschule ...