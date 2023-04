Schuldspruch für Ex-Amtsleiter wegen Betrugs ist nun rechtskräftig

Ehemaliger Gemeindebediensteter hatte demnach die Besoldungsstelle dazu verleitet, ihm mehr an Gehalt auszuzahlen, als ihm zustand.

Im September 2022 hatte ein Salzburger Schöffengericht einen mittlerweile ehemaligen Amtsleiter einer Pongauer Gemeinde wegen schweren Betrugs zu sechs Monaten bedingter Haft und 2340 Euro unbedingter Geldstrafe verurteilt. Laut Anklage hatte er im Herbst 2020 als damaliger Gemeindebediensteter die Besoldungsstelle des Landes dazu verleitet, ihm mehr an Gehalt zu zahlen, als ihm zugestanden sei. Konkret übermittelte der Angeklagte der Besoldungsstelle ein von ihm verfälschtes Nachtragsschreiben zu seinem Dienstvertrag, wonach er in einer höheren Gehaltsstufe eingestuft worden sei; dadurch, so der ...