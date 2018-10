Schule in Anif wird ab 2020 neu gebaut

Tiroler Büro hat Architektenwettbewerb gewonnen. Noch fehlt aber das Geld für den Zehn-Millionen-Euro-Bau.

Seit Jahren wurde in der Anifer Gemeindestube darüber beraten, ob die alte Volksschule, die 1971 in Betrieb ging, generalsaniert oder doch abgerissen und neu gebaut werden soll. Heuer im Frühjahr fiel die Entscheidung für den Neubau. Im Juni startete der Architektenwettbewerb, der kürzlich entschieden wurde: Als Siegerprojekt ging der Entwurf des Büros gritsch.haslwanter architekten aus Stams in Tirol hervor. Am 23. Oktober werden die Pläne ab 19 Uhr bei der Gemeindeversammlung vorgestellt.