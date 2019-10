Schule in Berchtesgaden brannte lichterloh - ein Kind leicht verletzt

Nächtlicher Großeinsatz für die Feuerwehr: Die Christophorus Grund- und Mittelschule in Berchtesgaden stand in Flammen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Der Alarm ging in der Nacht auf Freitag gegen 2.40 Uhr bei der Leitstelle Traunstein (ILS) ein. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das Gebäude bereits im Vollbrand. Die Feuerwehr Hallein samt dem Löschzug Bad Dürrnberg unterstützte die bayerischen Kollegen. Insgesamt sind 13 Feuerwehren im Einsatz.

Die Internatsschüler waren in anderen Gebäudeteilen untergebracht. Um sicherzugehen, dass sich kein Schüler in dem brennenden Teil befindet, wurden die Kinder und Jugendlichen auf einem Platz im Freien versammelt und durchgezählt. Dabei sei ein Kind offenbar durch die Rauchschwaden gelaufen und habe sich dabei die Vergiftung zugezogen, sagte eine Polizeisprecherin.

Der Brand selbst ist mittlerweile unter Kontrolle. Die Löscharbeiten laufen noch. Der Unterricht in der Grund- und Mittelschule fällt am Freitag aus, die Christophorusschule am Dürreck ist davon laut Polizei nicht betroffen.

Zwei Millionen Euro Schaden

Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zu Folge auf knapp zwei Millionen Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen, über die Brandursache gibt es noch keinerlei Erkenntnisse.

Der Berchtesgadener Bürgermeister Franz Rasp meldete sich via Facebook zu Wort. Laut ihm sind knapp 200 Einsatzkräfte vor Ort.

Quelle: SN