Schule kann wieder normal im Präsenzunterricht stattfinden

Der Schulalltag hat für Kinder, Jugendliche, Eltern und Lehrende vor Kurzem wieder begonnen. In der ersten Woche schwankten die Gefühle der Schülerinnen und Schüler. Die TN haben sich umgehört.

Ihre Namen wollen die zwei Burschen nicht nennen. Beide gehen in die Mittelschule in Hallein. Am Tag des Interviews hatten sie eine Nachprüfung. Der eine hat sie bestanden, der andere nicht. Dieser Umstand war deutlich in ihren Gesichtern zu lesen: "Ich hab den ganzen Sommer gelernt. Jetzt bin ich in der dritten Klasse." Sein Freund muss die Klasse wiederholen. Er fiel in Mathematik durch. "Wir sind hergezogen und hatten während des Homeschoolings in der neuen Wohnung einige Zeit kein Internet. ...