Schulen starten nach Ferien in Wochen der Ungewissheit

Mit noch mehr Coronatests und Maskenpflicht beginnt am Montag wieder der Unterricht. Trotz Omikron sollen die Schulen offen bleiben. Doch was passiert, wenn viele Lehrer ausfallen?

Mit dem Ende der Weihnachtsferien sind ab Montag die Bildungseinrichtungen wieder dem Infektionsgeschehen ausgesetzt. Die anrollende Omikron-Welle wird auch vor den Schultüren nicht Halt machen. In der Vorwoche lagen die Infektionszahlen in der Altersgruppe der Kinder- und Jugendlichen bis 16 Jahre zwar noch unter dem Durchschnitt, das könne sich aber schnell ändern, sagt Gernot Filipp, Leiter der Landesstatistik. Vor allem auch deshalb, weil junge Leute aus unterschiedlichen Regionen in der Schule wieder zusammenkämen.

Die Umstellung auf Fernunterricht soll ...