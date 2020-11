Schulschließung beschäftigt auch Spitäler - Corona-Positive nur in "Katastrophenszenarien"einsetzbar?

LH-Stv. Stöckl fürchtet einen Personalmangel, sollten die Schulen schließen. Im Spital könnten im Notfall auch coronapositive Personen arbeiten.

Wie viel Personal steht für die Versorgung von Covid-Patienten zur Verfügung? Diese Frage ist in der Bekämpfung der Pandemie zentral. LH-Stv. Christian Stöckl (ÖVP) warnte am Donnerstag eindringlich davor, dass sich eine Schließung der Schulen und Kindergärten auf die Personalsituation in den Spitälern auswirken könnte.

Wenn Pflegekräfte sich dann der Kinderbetreuung widmen müssten, würde das zu einer fatalen Mangelsituation führen, sagt Stöckl. "Wir benötigen jede Einzelne, jeden Einzelnen im Dienst und für unsere Patientinnen und Patienten." Im Sozialausschuss ...