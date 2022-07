Schulsprecherin aus Salzburg kämpfte für kostenlose Periodenprodukte

Es war eines ihrer Versprechen, als sie sich der Wahl zur Schulsprecherin gestellt hatte. An einer Bildungseinrichtung wie einem Gymnasium müsse es für Schülerinnen kostenlose Periodenprodukte geben, hatte Annika Schubert gefordert. Sie gewann die Wahl zur Schulsprecherin und machte sich an die Umsetzung. "Das war das Schwierigste", sagt die nunmehrige Maturantin. Wochenlang war sie damit beschäftigt, einen Sponsor für die Produkte zu finden. Das hat sie geschafft. An ihrem Gymnasium, dem BRG in der Akademiestraße, gibt es nun einen Dreijahresvorrat ...