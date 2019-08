Schulstart: AK sieht Sparpotential zwischen 70 und 90 Euro

Die Konsumentenschützer der Arbeiterkammer haben Preise für die gängigsten Schulartikel erhoben. Das Resümee: Der Fachhandel ist teurer, punktet aber mit Beratung.

Große Preisunterschiede bei den gängigsten Schulartikeln orteten die Konsumentenschützer der Salzburger Arbeiterkammer. Durchschnittlich koste ein Schulstartpaket 133 Euro. Laut der Erhebung liegen die Handelsketten 20 Prozent unter den Durchschnittspreisen, der Fachhandel 21 Prozent über diesem Durchschnittspreis. Somit läge das Sparpotential zwischen 70 und 90 Euro.

29 Artikel im Preistest

Das getestete Schulpaket der Arbeiterkammer umfasste insgesamt 29 Artikel, darunter Füllfeder, Belistifte, Radiergummi, Wasserfarben, Ringbucheinlagen bis hin zum Turnsackerl. Schultaschen wurden extra ausgewertet. Elf Geschäfte testete die Arbeiterkammer, darunter sechs Fachgeschäfte und fünf Handelsketten. In den Geschäften sei jeweils das günstigste Angebot genommen worden.

AK rät zum Preisvergleich

Die Resultate zeigen laut Arbeiterkammer, dass Preisvergleiche sinnvoll seien: So könne der Preis eines Schulpakets bei Handelsketten um ein Fünftel (20 Prozent) günstiger sein als der Durchschnittspreis. Bei einzelnen Produkten konnten die Teste sich Preisunterschiede sogar im dreistelligen Prozentbereich feststellen. Die AK stellte aber auch fest: Das günstigste Geschäft gibt es nicht. "Wer die Zeit hat, mehrere Geschäfte abzuklappern, kann sich noch mehr Geld sparen. In praktisch allen Geschäften findet man bei den meisten Produkten billige und teure Varianten", sagt Erhebungsleiter Stefan Göweil. In den einzelnen Produktsegmenten findet man große Preisunterschiede bei der Jagd nach den günstigsten Angeboten: 24 Buntstifte ersteht man im günstigsten Fall bereits um 2,49 Euro - für die teuerste Variante zahlt der Kunde 20,99 Euro. Textmarker sind zwischen 0,39 Euro und 3,49 Euro zu haben. "Nicht unerwähnt bleiben darf dabei natürlich, dass auch bei Schulartikeln Markenprodukte ihren Preis haben, Stichworte Langlebigkeit oder Schreibqualität", sagt Göweil.

Fachhandel punktet bei Beratung

Außerdem wurde von den Konsumentenschützern auch ein Qualitätstest auf Beratung durchgeführt. "Genau hier punktet der Fachhandel mit besonderem Service", sagt Erhebungsleiter Stefan Göweil, "bei den Handelsketten findet persönliche Beratung nur sehr eingeschränkt statt." Laut Göweil sei auch festzuhalten, dass der Fachhandel sehr wohl auch Schnäppchen zu bieten habe: "Während Schreibwaren wie etwa Buntstifte, Filzstifte, Malfarben, Wachskreiden oder Füllfedern bei den Ketten preislich interessanter sind, findet man etwa bei Heften, Heftumschlägen oder Bleistiften in den Fachgeschäften oft günstigere Preise."

Kauftourismus zahlt sich laut AK nicht aus

Die Tester erhoben auch in drei Geschäften von Handelsketten im benachbarten Bayern Preise. Das Ergebnis: Steuerbereinigt seien Schulartikel in Freilassing lediglich um durchschnittlich 2,75 % günstiger, es finde sich also kein signifikanter Preisunterschied. Die AK weist auch darauf hin, dass es mittlerweile viele umweltfreundliche Artikel gebe. Diese seien auch nicht wesentlich teurer als herkömmliche Produkte. Informationen zu umweltfreundlichen Produkten finden sich unter www.schuleinkauf.at.



Quelle: SN