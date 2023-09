Schulstart: "Manche schlucken, wenn die Rechnung gedruckt wird"

Die Inflation trifft auch die Preise für Schulartikel und fordert damit viele Familien. Caritas und Arbeiterkammer kritisieren, dass staatliche Unterstützungen zunehmend an Treffsicherheit verlieren. Trotz der steigenden Kosten wird der Service des Fachhandels von Kunden weiterhin geschätzt.

Wenn am Montag die Schulen in das neue Jahr starten, ist das für viele Eltern nicht nur ein Grund zur Freude. Die Teuerung schlägt sich auch bei Schulartikeln nieder. "Die Preissteigerungen sind je nach Artikel ganz unterschiedlich", erklärt Skribo-Händler Thomas Igler in Radstadt. Während etwa die Preise für Hefte in seinem Geschäft gleich geblieben seien, würden die Kosten für Schultaschen seit Jahren kontinuierlich steigen. "Insgesamt betrachtet, müssen wir freilich wie jede andere Branche die Preise anpassen", räumt Igler ein. Über den gesamten Warenkorb an Schulartikeln verteilt, schätzt er die durchschnittliche Preiserhöhung im Jahresvergleich auf rund zehn Prozent.

Am Kaufverhalten seiner Kunden nehme er dennoch kaum Veränderungen wahr. Schulsachen müssen eben gekauft werden. "Im Normalfall greifen die Leute etwa bei Farbstiften auch nach wie vor zum teuren Markenprodukt", sagt Igler, der aber auch schildert: "Wenn die Rechnung gedruckt wird, müssen manche schon einmal schlucken." In der Frequenz spürt der Kaufmann auch zunehmend, dass Ende des Monats, wenn das Geld schon knapp ist, weniger eingekauft wird als kurz nach der Lohnauszahlung.

Förderung vom Bund wurde erhöht

Für jene Familien, die auf finanzielle Unterstützung beim Schulstart angewiesen sind, gibt es unter anderem die Aktion "Schulstartklar" des Sozialministeriums. Haushalte, die Sozialhilfe oder Mindestsicherung beziehen, erhalten in Zuge dessen für Schülerinnen und Schüler einen Gutschein für den Kauf von Schulartikeln. Der Betrag pro Gutschein wurde heuer von 120 auf 150 Euro erhöht. Erstmals werden außerdem zwei Gutscheine pro Schuljahr ausgegeben. Die Unterstützungsleistung wurde summa summarum also auf 300 Euro angehoben.

Kritik an zu wenig Treffsicherheit

Torsten Bichler, Bereichsleiter für Soziale Arbeit bei der Caritas Salzburg, begrüßt diesen Schritt. Er gibt aber auch zu Bedenken: "Für viele dieser Leistungen wird nach wie vor nur die Einkommensseite angeschaut, um festzustellen, ob eine Familie einen Anspruch auf Hilfe hat. Mit der Teuerung sind aber vor allem die Ausgaben gestiegen." Immer mehr Haushalte hätten daher zwar mit finanziellen Problemen zu kämpfen, fallen bei den Sozialleistungen aber unten durch. "Das ist eine Schieflage, die überarbeitet gehört", so Bichler. Auch Hilla Lindhuber, Abteilungsleiterin für Bildung in der Salzburger Arbeiterkammer, pflichtet Bichler bei. "Durch die Rekordteuerung geraten immer mehr Familien finanziell unter Druck. Auch solche, die laut Richtlinien nicht als sozial bedürftig gelten", erklärt sie. Das spüre man bei der AK auch in den entsprechenden Beratungen.