Schutt sorgt für Verstimmung

Der Naturschutzbund vermutet einen Missstand und macht ihn publik. Der Bürgermeister sagt, man könnte auch bei der Gemeinde fragen.

Eine Aufschüttung in der Umgebung des Retentionsbeckens in Mittersill rief den Naturschutzbund in Salzburg auf den Pan. In einem Schreiben der Organisation heißt es: "Wir erlauben uns in diesem Zusammenhang auf einen konkreten Missstand hinzuweisen, der ebenfalls dringend geklärt und beseitigt gehört. Es handelt sich dabei um eine im letzten Jahrzehnt vorgenommene Aufschüttung, die den potenziellen Hochwasser-Rückhalteraum westwärts von Mittersill gefährlich vermindert. Wie auf den beigefügten Bildern deutlich zu erkennen, ist dieses Areal beim Hochwasser 2021 nicht überschwemmt worden. Ohne ...