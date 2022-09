Schutz vor Steinschlag: Spezialfirma fällt Bäume am Kapuzinerberg

Am Freitag sind Teile des Weges auf dem Kapuzinerberg gesperrt. Auf der Nordseite werden mit viel Aufwand 40 bis 50 Bäume entnommen. Dort sollen vier Meter hohe Netze gebaut werden, die die umliegenden Häuser künftig vor Steinschlag schützen.

Hubschraubereinsatz am Kapuzinerberg: Am Freitag fällt dort eine Schweizer Firma Dutzende Bäume. Je nach Wetter werden dort im Laufe des Tages bis zu 50 Bäume entnommen. Der Aufwand ist enorm: Kletterer in den Bäumen zersägen den Baum, die Baumteile werden anschließend mittels Helikopter an einem Seil zu einem Lagerplatz geflogen.

Die Fällungen sind notwendig, um die umliegenden Häuser vor Steinschlag zu schützen, heißt es von der Stadt Salzburg. Die Wildbach- und Lawinenverbauung leitet das Projekt. Entstehen sollen auf den gerodeten Flächen bis zu vier Meter hohe Schutznetze. Zusätzlich werden in den kommenden Jahren neue Bäume am Kapuzinerberg gepflanzt, die ebenfalls das Steinschlagrisiko mindern sollen.

