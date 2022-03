Schutzbauten sollen Hochwassern im Flachgau trotzen

35 Millionen Euro fließen heuer im Bundesland Salzburg in die Wildbach- und Lawinenverbauung. Beim Hochwasserschutz in Thalgau laufen nach fast 20 Jahren Projektdauer die Abschlussarbeiten.

15 Millionen Euro werden am Ende in den Hochwasserschutz in Thalgau geflossen sein. Die derzeit laufenden abschließenden Arbeiten am Brunnbach sollen bis Jahresende abgeschlossen sein. "Ob sich das tatsächlich ausgeht, lässt sich noch nicht mit Sicherheit sagen", sagt Anton Pichler, Gebietsleiter der Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV) für den Flachgau, Tennengau und Pongau.

SN/sw/strübler Baustellenleiter Franz Ebner vor einem mittlerweile entfernten Wurzelstock im Bachbett des Brunnbachs.

Sicher ist: 189 Einfamilienhäuser, 14 Mehrfamilienhäuser und 30 Betriebsgebäude sollen durch ...