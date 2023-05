Schutzunterkünfte: 78 Frauen suchten in Salzburg im Vorjahr Zuflucht

Plus

Frauen finden zunehmend den Mut, sich gegen Gewalt aufzulehnen. Mit ihren Müttern wurden 101 Kinder im Frauenhaus in Salzburg oder in den sieben Schutzwohnungen in den Bezirken aufgenommen.

BILD: SN/SW/ROBERT RATZER Bei der Polizei wurde im Vorjahr im bundesland Salzburg 1209 Gewaltdelikte zur Anzeige gebracht, die in der Privatsphäre begangen wurden.