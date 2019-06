Schwächeanfall in der Hitze: 72-Jährige Wanderin stirbt auf Postalm

Eine 72-jährige Oberösterreicherin ist Samstagnachmittag auf der Postalm gestorben. Sie dürfte in der sengenden Hitze einen Schwächeanfall erlitten haben und abgestürzt sein.

Die Frau dürfte am Samstagnachmittag im Zuge einer Wanderung im Bereich der Postalm/Gschlößl, auf Höhe der Trasse des Skiliftes "Pfeifferlift" im wegfreien Gelände ausgerutscht und über leicht abschüssiges Gelände 20 Meter abgestürzt sein, erklärte die Polizei am Sonntag. Beim Absturz habe sich die Frau tödliche Verletzungen zugezogen. Erst am Abend entdeckte ein Landwirt die 72-Jährige und verständigte die Einsatzkräfte. Diese konnten der Frau aber nicht mehr helfen.

Aufgrund der Spurenlage und der ärztlichen Feststellungen gilt ein Schwächeanfall als Auslöser des Absturzes als sehr wahrscheinlich. Aufgrund des Verletzungsmusters und der Spurenlage konnte Fremdverschulden ausgeschlossen werden, heißt es bei der Polizei.

Quelle: SN