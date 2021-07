Schwammerlsaison startet mit Verspätung: Noch war es zu trocken für Lungauer Pilze

Die Vegetation hinkt wetterbedingt nach. Eierschwammerl kosten derzeit ab 29 Euro.

"Also, der Gusto bei den Kunden ist schon da, aber leider gibt es noch keine einheimischen Schwammerl", sagte Nina Allerberger aus Wals-Siezenheim am Dienstagvormittag bei ihrem Gemüsestand auf dem Grünmarkt in der Stadt Salzburg. Jene Eierschwammerl, die sie derzeit im Angebot hat, stammten aus dem Bayerischen Wald, wie sie sagte. Das Kilo koste 29 Euro, geputzt und pfannenfertig werden sie um 39 Euro angeboten.

Wenige Meter weiter hat auch Claudia Simair im Gemüsestand Egger, ebenfalls aus Wals-Siezenheim, Eierschwammerl ...