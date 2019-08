Schwammerlsuchen: Nur zwei Kilo pro Person erlaubt

Pilze darf man nicht unbegrenzt mit nach Hause nehmen: In Salzburg sind zwei Kilo pro Person erlaubt. Gesucht darf zudem nur zu bestimmten Zeiten werden.

Sommer, Wärme, Regen - Schwammerlzeit. Das wechselhafte Wetter begünstigt das Wachstum der Pilze, und viele machen sich derzeit wieder auf in die heimischen Wälder. Aber egal ob Eierschwammerl, Maronenröhrling, Täubling oder Steinpilz - im Land Salzburg gelten strenge Regelungen: Nur zwei Kilo Schwammerl pro Person und Tag sind erlaubt.

"Das aus gutem Grund", sagt Natur-Landesrätin Maria Hutter. "Rund ein Viertel der heimischen Pilzarten gelten als gefährdet." Hauptursache dafür ist, dass Ökosysteme verändert werden. Aber auch das mutwillige Zerstören oder zu intensive Sammeln kann die Ausbreitung und Vermehrung behindern. Die Salzburger Regelung habe sich in den vergangenen Jahren für alle - Menschen, Tiere und Natur - bewährt. "Damit wollen wir ein übermäßiges Abernten vermeiden, aber keinesfalls das Schwammerlsuchen als Freizeitbeschäftigung für Private einschränken."

Um die Tiere im Wald nicht zu stören, die vor allem in der Morgen- und Abenddämmerung mit der Nahrungsaufnahme beschäftigt sind, wurden darüber hinaus Schwammerlsuchzeiten eingeführt: In den Sommermonaten ist es zwischen 7.00 und 19.00 Uhr erlaubt. Ab 1. Oktober ist diese auf 7.00 bis 17.00 Uhr eingeschränkt. In einzelnen naturschutzrechtlich geschützten Gebieten, wie etwa Naturwaldreservaten oder Sonderschutzgebieten im Nationalpark Hohe Tauern, ist es überhaupt nicht gestattet.

Rund 500 ehrenamtliche Mitglieder der Berg- und Naturwacht kontrollieren die Einhaltung dieser im Salzburger Naturschutzgesetz festgeschriebenen Regelungen. Wird ein Schwammerlsucher mit mehr als zwei Kilo erwischt, so werden alle Pilze beschlagnahmt. Außerdem erfolgt eine Anzeige, wobei eine Geldstrafe bis zu 14.000 Euro möglich ist.

