Schwammerlsucher in Bad Gastein tödlich abgestürzt

Zuvor hatte der 39-Jährige den Kontakt zu seiner Gruppe verloren.

Im Pongau in Bad Gastein ist am Sonntag ein 39-jähriger Schwammerlsucher tödlich verunglückt. Wie die Polizei berichtete, hatte der Mann gegen Mittag im Bereich des Patschgstuhls in alpinem Gelände den Kontakt zu seiner Gruppe verloren. Als er später von seinen Begleitern vermisst wurde, meldeten ihn diese gegen 16.50 Uhr via Notruf als abgängig. Ein Mobiltelefon hatte der Pilzsucher - ein bosnischer Staatsangehöriger - nicht dabei.

Polizei und Bergrettung durchsuchten in der Folge das dicht bewachsene Gelände. Dabei kamen auch ein Suchhund und zwei Polizei-Drohnen mit Wärmebildkameras zum Einsatz. Gegen 20.30 Uhr konnte der 39-Jährige aber nur noch tot in etwa 1150 Metern Seehöhe aufgefunden werden. Er dürfte im steilen und unwegsamen Gelände abgestürzt sein.