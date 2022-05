"Schwammiges" Gefühl: K.-o.-Tropfen bei zwei Frauen in Salzburg nachgewiesen

Im Krankenhaus konnte bestätigt werden, dass den beiden Freundinnen K.-o.-Tropfen verabreicht wurden. Hinweise auf weitere Straftaten gibt es nicht.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden zwei Frauen in Salzburg K.-o.-Tropfen in ihre Getränke gemischt. Die beiden Freundinnen (20 und 22 Jahre alt) waren zunächst auf einer Studentenparty und anschließend in einigen Lokalen in der Stadt Salzburg, wie sie bei der Polizei angaben.

Auf dem Nachhauseweg haben die Flachgauerin und die Niederösterreicherin ein mulmiges, "schwammiges" Gefühl bekommen und sich daraufhin ins Krankenhaus begeben. Dort bestätigte sich ihre Vermutung, dass ihnen K.-o.-Tropfen ins Getränk gemischt wurden. Hinweise auf eine weitere Straftat gab es keine. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Kriminalprävention rät zur Vorsicht

Die Kriminalprävention der Salzburger Landespolizeidirektion rät zur Vorsicht. Grundsätzlich sollten Freundinnen und Freunde aufeinander achten, keine offenen Getränke von Unbekannten annehmen und Getränke nicht unbeaufsichtigt stehen gelassen werden. Wenn das Getränk seltsam aussieht, riecht oder schmeckt, sollte man es nicht mehr trinken.

Wenn einem doch schlagartig übel werden sollte, ist ein schnelles Reagieren wichtig. Man sollte sich rasch an Freundinnen und Freunde wenden bzw. an vertrauenswürdiges Barpersonal. Die Kriminalprävention rät, sich sofort ärztliche Hilfe zu holen. Beim Arzt sollte man dann den Verdacht auf K.-o.-Tropfen äußern, um in einer Harn- oder Blutprobe die Tropfen nachweisen zu können. Danach sollte eine Anzeige bei der Polizei folgen.