Schwangere auf dem Weg in Salzburger Spital: Grenzpolizistin leistete Geburtshilfe

Weil die Eltern es nicht mehr rechtzeitig ins Krankenhaus geschafft hätten, wurde bei einer Kontrollstelle in Marktschellenberg (Landkreis Berchtesgadener Land) unweit der Grenze zu Salzburg eine Bundespolizistin zur Geburtshelferin. Die Hochschwangere und der zukünftige Vater des Kindes waren in der Nacht auf Samstag auf dem Weg aus Berchtesgaden nach Salzburg in ein Spital, als während der Fahrt die Fruchtblase platzte, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Montag sagte.

