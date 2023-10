Schwarzach macht viertes Kindergartenjahr kostenlos

Bürgermeister Andreas Haitzer (SPÖ) freut sich über den einstimmigen Beschluss das vierte Kindergartenjahr in Schwarzach kostenlos zu machen. Die Entscheidung dazu fiel vor Kurzem gemeinsam mit der ÖVP und FPÖ der Gemeinde.

Seit Anfang April ist die Betreuung im Kindergarten von Drei- bis Sechsjährigen im Land Salzburg kostenlos. In den letzten Monaten wurde aber immer wieder Kritik laut, dass Kinder, die nach dem September geboren sind, eine längere Zeit als drei Jahre im Kindergarten verbringen, damit aus der kostenlosen Betreuungszeit fallen und Eltern selbst für die Betreuungskosten aufkommen müssen. Für LH-Stellvertreterin Marlene Svazek wäre es eine finanzielle Ungleichbehandlung gegenüber den Kindern, die nur drei Jahre im Kindergarten verbringen, würde man ein viertes Jahr ebenfalls kostenlos anbieten.

Ein Umstand, den die Gemeinde Schwarzach nun bereinigt. "Wir haben vor Kurzem einstimmig - gemeinsam mit der FPÖ und der ÖVP - beschlossen, als Gemeinde für das vierte Kindergartenjahr aufzukommen", erklärt Ortschef Andreas Haitzer (SPÖ), der in der Vergangenheit kritisierte, dass das Land die zusätzlichen Kosten des vierten Kindergartenjahres nicht übernimmt.

"Der Beschluss vom Land für den Gratis-Kindergarten fiel relativ kurzfristig und wurde rasch abgewickelt. Als dann Kritik laut wurde, nutzte man seitens der Landesregierung jedoch die Zeit auch in der Sommerpause nicht, um nachzubessern", führt Haitzer weiter aus. Laut dem Schwarzacher Bürgermeister würden sich die Kosten für das vierte Gratis-Jahr in seiner Gemeinde auf rund drei bis siebentausend Euro belaufen. "Ungefähr hochgerechnet, würde das vierte kostenlose Kindergartenjahr das Land also unter einer Million Euro kosten", rechnet Haitzer vor. In Schwarzach gehe es bei der Erweiterung der kostenlosen Betreuungszeit um fünf bis zehn Kinder.