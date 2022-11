Schwarzach: Autolenker droht mit Schreckschusspistole

Am Dienstagabend gerieten zwei Autolenker in Schwarzach aneinander. Ein 26-Jähriger drohte dabei mit einer Schreckschusspistole. Er wird wegen gefährlicher Drohung angezeigt.

Zwei Autolenker gerieten am Dienstagabend in Schwarzach auf der Salzburgerstraße aneinander. Weil sich ein 26-Jähriger aus dem Pongau mit seinem Pkw knapp vor einen 45-jährigen Einheimische einreihte, betätigte dieser die Lichthupe. Dadurch fühlte sich der 26-Jährige genötigt, hielt sein Fahrzeug an und stellte den 45-Jährigen, der ebenfalls angehalten hatte, zur Rede. Als sie weiterfuhren, soll der Einheimische dem Vordermann weiterhin dicht aufgefahren sein und die Lichthupe betätigt haben, woraufhin der 26-Jährige aus einem Fach eine Schreckschusspistole nahm, die er dem Hintermann zeigte, indem er sie kurz aus dem Fahrerfenster hielt. Der 45-Jährige verständigte daraufhin die Polizei. Eine Streife konnte den Beschuldigten in seiner Wohnung antreffen. Der Mann gab die ungeladene Schreckschusspistole freiwillig an die Polizisten. Er gab an, er hab sich durch den Hintermann genötigt gefühlt und mit der Aktion lediglich erreichen wollen, dass dieser sein Verhalten einstelle. Er wird wegen gefährlicher Drohung angezeigt.