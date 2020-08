Schwarzach: Einbrecher zog eine Spur der Verwüstung durch die Gemeinde

Pongauer Gemeinde baut Volksschule neu. Auch in Sporthalle, Kindergarten, Wohnungen und in den Nahversorger wird investiert. Die finanzielle Herausforderung sei enorm, sagt der Bürgermeister.

Chronik

In Salzburg ist am Samstag ein deutscher Urlauber bei einer Wanderung unerwartet gestorben. Der 72-Jährige war am späten Vormittag mit seiner 61-jährigen Frau in Großarl unterwegs, als er bei einer Ruhepause …