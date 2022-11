Schwarzach ersetzt zentrale Unterführung

Im Bereich der Bahnhofskreuzung in Schwarzach wird bald ein Kreisverkehr entstehen, was das Aus für die Fußgänger-Unterführung bedeutet. Die Fußgänger müssen dann einen Zebrastreifen verwenden. Der Abgang zum Treppelweg bleibt aber laut Bürgermeister Andreas Haitzer sicher bestehen.

Auf den Straßen Schwarzachs tut sich einiges. Und auch im kommenden Jahr soll am Verkehrsnetz der Marktgemeinde weiter gebaut werden. Die Fußgänger-Unterführung im Bereich der alten Sparkasse wird entfernt und im Zuge der Errichtung eines Kreisverkehrs durch einen Zebrastreifen ersetzt. "Wir garantieren aber eine völlig gefahrlose Überquerung der Salzburgerstraße", versichert Bürgermeister Andreas Haitzer.

SN/sw/weiss Im April 2023 sollten die Bauarbeiten am hier entstehenden Kreisverkehr beginnen.

Zebrastreifen ersetzt Unterführung

"Es wird in der Mitte des Zebrastreifens eine Sicherheitsinsel - wie man sie beispielsweise von einigen Zebrastreifen im Nahbereich der Kreisverkehre in Bischofshofen kennt - geben", führt Haitzer fort. "Dadurch muss man sich als Fußgänger immer nur auf eine Verkehrsrichtung konzentrieren und die Sicherheit bei der Überquerung wird dadurch enorm erhöht. Außerdem war die Unterführung nie Barriere-frei zugänglich, weswegen manche sowieso bereits auf einen Zebrastreifen zurückgreifen mussten. Eine barrierefreie Adaption des Durchgangs war wegen Platzmangels beim Sparkassenhaus nicht möglich."

Abgang zum Treppelweg bleibt

Damit entgegnet Andreas Haitzer der Kritik von Kurt Tüchler, der in einem Leserbrief vor Kurzem mahnte: "Überall will man die Fußgeher von der Straße wegbekommen, am besten mit Unterführungen. In Schwarzach geht man den umgekehrten Weg und leitet die Fußgeher auf die Straße."

Der Abgang in Richtung Treppelweg, der bislang an der Unterführung angebunden war, wird trotz der Entfernung des Durchganges bestehen bleiben. "Obwohl wir noch nicht genau wissen, ob wir eine neue Treppe brauchen oder die bestehende weiterverwenden, können wir versichern, dass der Zugang zum Treppelweg in diesem Bereich erhalten bleiben wird. Eine barrierefreie Lösung mittels einer Rampe ist derzeit nicht vorgesehen, denn im unmittelbaren Nahbereich befindet sich bereits ein barrierefreier Zugang zum Treppelweg", erklärt der Schwarzacher Ortschef weiter.

SN/sw Trotz der wegfallenden Unterführung bleibt der Abgang zum Treppelweg im Bereich der Bahnhofskreuzung bestehen.

Baubeginn im April

Baubeginn für den Kreisverkehr soll April 2023 sein und die Arbeiten werden circa acht Wochen in Anspruch nehmen. "Aber wir wollen unbedingt vor dem Sommer fertig sein", hebt Haitzer hervor.