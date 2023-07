Schwarzach erwartet ein großes Rock-Fest

Ende Juli heizen acht Bands im Rahmen des Tauerngold-Festivals Musikfans mit rockigen Klängen ein - heuer mit besonderen Schmankerln.

Am 28. und 29. Juli rockt sich Schwarzach im Rahmen der fünften Ausgabe des Tauerngold-Festivals wieder durch die Nächte. "Acht Bands bringen dabei die Festivalhalle in der Brauhausgasse, direkt neben dem Schwarzacher Bräustüberl, zum Beben", sind sich die Musiker der Veranstalter des Kulturvereins Tauerngold - alias High Transition - sicher.

"Nach einem kurzen Ausflug in die neue Betriebshalle der Firma Lindinger kehren wir heuer wieder in die angrenzende alte Halle zurück. Damit kommt auch ein kleines Stückchen Nostalgie zurück", blickt Gerfried Stadler von High Transition nach vorne.

International renommiertes Line-Up

Das Festival findet mit gemütlicheren Klängen seinen Anfang. Mit TOHA eröffnet ein Fingerstyle-Akustikgitarrist das zweitägige Spektakel. Dann folgen die Herren von Glue Crew und Cadû, bevor der Headliner des Freitags auf die Bühne tritt. Mit Lausch sicherten sich die Veranstalter ein renommiertes Nineties-Post-und-Progressive-Rock-Trio, das in Österreich seinesgleichen sucht. Am Samstag wärmen Swanmay, die seit 2014 Stoner Grunge Fuzz Rock durch ihre Lautsprecher jagen, das Publikum für eine musikgefüllte Nacht auf. Monsters of the Ordinary machen den nächsten Schritt hin zur Rock-Ekstase, bevor die italienischen Headliner Isaak und ihr Stoner Rock den krönenden Abschluss für das Schwarzacher Festival bilden. Zwischendurch gibt Stonetree in einer Pop-up Van Session ihr musikalisches Können zum Besten.

Als Schmankerl für alle Freunde der elektronischen Musik haben sich die Festivalorganisatoren etwas Besonderes einfallen lassen: "Heuer feiert unsere Aftershow-Party Premiere. Für alle Fans von Techno legen die DJs von Gipfelsessions auf und verwandeln die Festivalhalle vom Rockpalast zum Dancefloor", freut sich Stadler.

Erfolgreiche Kooperation seit 2019

Der Schwarzacher Kulturverein arbeitet seit 2019 eng mit der kultur:plattform St. Johann zusammen. "Dabei geht es vor allem darum, neues Publikum für die jeweiligen Veranstaltungen zu gewinnen, gegenseitig unsere Feste zu bewerben und mehr Leute anzusprechen - eine Win-win-Situation also", hebt Friedl Göschl von der St. Johanner kultur:plattform hervor. "Durch diese Zusammenarbeit können wir Künstler aller Art unterstützen, denen wir sonst keine Plattform geben könnten. Damit profitiert auch der Kulturraum Pongau immens", ist sich das Duo der Kulturvereine Schwarzach und St. Johann einig. Ohnehin habe der Pongau mit den drei großen Musikfesten - dem rockigen Tauerngold-Festival, den Goldegger Blues-und-Folk-Tagen und dem Snow Jazz Gastein - ein musikalisches Angebot, in dem jeder Kulturliebhaber etwas für sich entdecken kann.