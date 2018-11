Schwarzach hat neuen Primar für Frauenheilkunde und Geburten

Das Kardinal Schwarzenberg Klinikum in Schwarzach hat einen neuen Abteilungsvorstand bestellt.

Der renommierte Gynäkologe Frank Tuttlies (54) übernahm am Freitag die Leitung der Abteilung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe von Wieland Zeilmann, der nach 23 Jahren als Abteilungsvorstand in Schwarzach in den Ruhestand tritt. Das zweitgrößte Krankenhaus im Bundesland ist mit knapp 1200 Geburten pro Jahr auch das zweitgrößte Zentrum für Geburtshilfe in Salzburg.

Der Schwerpunkt des gebürtigen Baden-Württembergers ist die operative Gynäkologie. Tuttlies war zuletzt mehr als 22 Jahre am Landeskrankenhaus Villach als interimistischer Abteilungsleiter tätig. Er will die Zusammenarbeit zwischen des Disziplinen im Haus sowie mit niedergelassenen Ärzten noch verstärken. Besondere Konzentration gilt der Endometriose, eine Erkrankung der Gebärmutterschleimhaut.

Quelle: SN