Schwarzach: Hund lenkte Fahrerin ab - zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei 18-jährigen Frauen ist es am späten Sonntagnachmittag in Schwarzach gekommen. Ein Hund auf dem Schoß der Beifahrerin soll den Unfall ausgelöst haben.

Der Unfall ereignete sich laut Polizeibericht auf der Landesstraße L274 gegen 16:50 Uhr. Kurz vor Ende des Ortsgebietes in Schwarzach kam in Fahrtrichtung St. Johann eine 18-jährige Lenkerin mit ihrem Pkw rechts von der Fahrbahn ab und pralte dabei gegen ein am Grünstreifen parkendes Fahrzeug sowie gegen eine Hinweistafel.

Die Lenkerin und die ebenso 18-jährige Beifahrerin wurden beim Aufprall leicht verletzt. Grund für das Abkommen von der Fahrbahn ist laut ersten Zeugenaussagen ein Hund, der sich zum Zeitpunkt des Unfalles ungesichert am Schoss der Beifahrerin befand und dabei die Insassen ablenkte. Ein durchgeführter Alkomattest verlief negativ.