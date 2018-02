Schwarzach ist ein Magnet für Ärzte in Ausbildung

Das Klinikum Schwarzach hat mehr Bewerber als Ausbildungsstellen. In vielen Spitälern ist das anders. Der gute Ruf unter Studenten ist auch auf Bewertungsseiten im Internet dokumentiert.

Für Laura Lang stand nach einem Praktikum im Klinikum Schwarzach fest, dass sie ihre vierjährige Ausbildungszeit im Pongau absolvieren werde. "Hier machen die Ärzte in Ausbildung von Anfang an viel selbst. Das ist fordernd. Aber genau deshalb wollte ich hierher." Die Jungmedizinerin kommt aus Bad Ischl und hat sich gezielt für die Ausbildung in einem anderen Bundesland entschieden. Im Juni 2017 war Laura Lang mit ihrem Medizinstudium in Graz fertig, bereits im Juli fing sie in Schwarzach an.