Schwarzach: Neugieriger Schüler zündelte an Böller - 14-Jähriger verletzt

Nahe der Mittelschule in Schwarzach fand ein Schüler einen achtlos weggeworfenen Böller. Der Bub nahm den Knaller in die Schule mit und griff zum Feuerzeug. Das hatte Folgen.

Der folgenschwere Zwischenfall ereignete sich am Montagnachmittag im Gebäude der Schwarzacher Mittelschule. In den Nachmittagsstunden stand für eine Klasse noch eine Stunde Chemieunterricht auf dem Programm.

Laut den Ermittlungen der Polizei soll die Lehrerin ihre Schülerinnen und Schülern beauftragt haben, auf dem Schulgelände für den Unterrichtszweck nach Gegenständen zu suchen, die sie für entflammbar hielten. Deshalb war zunächst davon die Rede, dass die Schule eine Müllsammelaktion durchgeführt hätte. Dass bei der Absuche des Schulgeländes dann ein Silvesterböller dabei sein sollte, konnte zu diesem Zeitpunkt allerdings niemand ahnen.

Doch ein 14-jähriger Bub dieser Klasse stieß ausgerechnet auf diesen offenbar achtlos weggeworfenen Kracher. Der Teenager steckte den Knallkörper ein und nahm in in der Folge mit in das Schulgebäude.

Doch anstatt seinen durchaus brisanten Sucherfolg zu melden, soll der 14-jährige wohl in Eigenregie versucht haben, das Fundstück zu analysieren. Der Schüler brach den Böller auf und ließ das Schwarzpulver herausrieseln. Dann hielt er ein Feuerzeug so lange an das Pulver, bis die hochreaktive Substanz zündete.

Durch die Stichflamme wurde der Schüler leicht an der Hand verletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung vom Roten Kreuz in das örtliche Kardinal-Schwarzenberg-Klinikum eingeliefert. Die übrigen Schülerinnen und Schüler blieben laut Polizeibericht unverletzt.

Die fahrlässige Art und Weise, wie der Bub mit dem Böller hantierte, erwies sich in diesem Fall vermutlich als sein Glück im Unglück: Denn das offene Pulver zündete lediglich in einer Flamme. Verdämmt im Knallkörper wäre die Explosion vermutlich nicht ohne schwere Verletzung verlaufen. Die Sache hat für den Jugendlichen aber trotzdem noch Folgen. Er wird nämlich nach dem Pyrotechnik-Gesetz angezeigt.

Die Vorfall hatte einiges an Aufsehen verursacht. Denn neben dem Roten Kreuz und der Polizei wurde auch die Feuerwehr um genau 15.24 Uhr alarmiert. Einsatzleiter und Ortsfeuerwehrkommandant Markus Buzanich ließ aufgrund der zunächst unklaren Lage vorsorglich das gesamte Schulgebäude räumen. Gebrannt hat es zum Glück nicht.