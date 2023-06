Eine weitere Person wurde leicht verletzt.

Auf der B311 in Schwarzach kollidierten am Samstag kurz nach 12 Uhr mittags zwei Pkw. Ersten Informationen des Roten Kreuzes zufolge soll eine Person dabei schwer verletzt worden sein. Eine weitere Person wurde leicht verletzt. Beide wurden in das Krankenhaus Schwarzach gebracht. Im Einsatz standen zwei Notärzte und zwei Rettungswägen des Roten Kreuzes.