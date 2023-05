Schwarzach: Randalierer bespuckte Christusfigur in der Pfarrkirche und verwüstete Altar

Eine Spur der Verwüstung soll ein 51-jähriger Tscheche durch die Gemeinde Schwarzach gezogen haben. Einer der Schauplätze war die Pfarrkirche.

Laut Polizeibericht betrat der Mann am Montag gegen 7.45 Uhr das Gotteshaus. Es folgte das: "In einer fremden Sprache laut schimpfend und äußerst aggressiv gestikulierend, bespuckte er vorerst eine Christusstatue, ehe er eine mitgebrachte Rotweinflasche mit voller Wucht gegen den Hochaltar schleuderte."

Dadurch wurden zwei Leuchten zu Boden geschleudert und der Hochaltar sowie das angrenzende Mauerwerk durch den Rotwein verunreinigt.

Das gesamte Tatgeschehen sei von zwei Videokameras im Kirchenschiff aufgenommen worden, meldete die Polizei "worauf der Täter, ein 51-jähriger tschechischer Staatsbürger, einwandfrei zu erkennen war."

Der Vorfall wurde angezeigt, Beamte der Polizeiinspektion Taxenbach nahmen den Mann aufgrund eines aufrechten Aufenthaltsverbotes fest.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Tscheche am selben Montagmorgen in einem Mehrparteienhaus in Schwarzach im Pongau mehrere Kellerabteile aufgebrochen, diese anschließend verwüstet und daraus Spirituosen, Getränke und Lebensmittel gestohlen haben soll. Bei ihm wurden jedenfalls dort gestohlene Gegenstände gefunden.