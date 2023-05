Schwarzachs Bier im Regal

Thomas Lindinger machte es wahr: Es gibt wieder Bier aus Schwarzach mit Zutaten aus der Region. Nachdem die Brauerei in Schwarzach vor gut einem Jahr die Fassfüllung des vor Ort gebrauten Bieres wieder aufgenommen hat, folgte nun für den Betreiber Thomas Lindinger der nächste Quantensprung: "Wir füllen seit Kurzem auch wieder Flaschen in Schwarzach ab."

Gernot Wieser bietet Thomas Lindingers Biere aus Schwarzach nun auch in seinen Spar-Regalen an.

Nachdem die Brauerei in Schwarzach vor gut einem Jahr die Fassfüllung des vor Ort gebrauten Bieres wieder aufgenommen hat, folgte nun für den Betreiber Thomas Lindinger der nächste Quantensprung: "Wir füllen seit Kurzem auch wieder Flaschen in Schwarzach ab und freuen uns, dass wir mit Gernot Wieser und seinem Spar-Supermarkt in St. Johann bereits einen Partner gefunden haben, der unsere Ware nicht nur zum Verkauf anbietet, sondern Produkte aus der Region auch mehr als schätzt."

Wieser, selbst gebürtiger Schwarzacher, kennt die lange Geschichte rund um das Schwarzacher Bier und das dazugehörige Bräustüberl aus erster Hand: "Als ich dann gehört habe, dass Thomas und Christian Lindinger die Brauerei in Schwarzach wiederbeleben, habe ich sie sofort kontaktiert. Ich setze in meinem Betrieb sehr auf regionale Produkte - vom Ei aus St. Johann bis zum Essig aus Goldegg. Und nun eben auch auf die zwei Biersorten aus der Schwarzacher Brauerei."

Bislang werden zwei Schwarzacher Biersorten, das Kellerbier und das Fürstengold, angeboten und erfreuen sich laut Wieser bereits größter Beliebtheit bei den Kunden. "Sie schätzen einfach, wenn es Produkte aus der Region gibt. Und Bier aus dem Pongau ist selten geworden. Darum freut es uns umso mehr, dieses in unserem Sortiment zu haben."

In der Produktion selbst setzt Lindinger vor allem auf Produkte aus der Heimat: "Lediglich den Hopfen beziehen wir derzeit noch aus dem Ausland. Er kommt aus Bayern - die Transportwege halten sich also auch hier in Grenzen. Dennoch wollen wir auch den Hopfen in Zukunft aus Österreich beziehen und somit unsere Biere so regional wie nur möglich herstellen."

Zu den bestehenden Bieren gesellen sich laut Lindinger in naher Zukunft weitere Sorten - darunter auch die legendäre "Gemischte Halbe" .