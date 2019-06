Ein 1967 errichtetes Wochenendhaus im Grünland wird jetzt abgerissen. Der Enkel wünscht sich einen Aufschub, weil die Eigentümer schwer krank sind. Die Behörde winkt ab, auch wenn die Geschichte "tragisch" sei.

Nach rund 50 Jahren Streit mit der Behörde ist es nun so weit: Am Dienstag, 18. Juni, soll ein illegal errichtetes Wochenendhaus in Elsbethen-Gfalls unweit der Erentrudisalm von einer Entsorgungsfirma abgerissen werden.

Das Eigentümer-Ehepaar, das 98 und 87 ...