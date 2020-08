Schwarzenbergkaserne: Auch bei den neuen Coronafällen ist das "Wolfgangsee-Cluster" im Spiel

Das Militärkommando Salzburg meldete am Mittwoch acht neue bestätigte COVID-19-Fälle in der Schwarzenbergkaserne.

In der Schwarzenbergkaserne in Wals-Siezenheim laufen die Testungen auf COVID-19 auf Hochtouren. Das Militärkommando meldete am Mittwoch einen weiteren Fall, damit wurden seit dem Wochenende acht Soldaten positiv getestet. 48 Tests fielen negativ aus, fünf sind noch offen.

Erst in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch seien zwei Ergebnisse der ersten Testreihe vom Wochenende bekannt geworden, heißt es in der Presseaussendung des Militärkommandos. Mit dabei auch der vermutete "Patient 0", ein Grundwehrdiener des Pionierbataillon 2. Der Wohnort des Betreffenden ist St. Wolfgang.

"Zum jetzigen Zeitpunkt kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Angelobung Ausgangspunkt der weiteren Infektionen war. Zum Zeitpunkt der Angelobung war die Erkrankung des Soldaten noch nicht bekannt. Erst die medizinischen Erhebungen haben ergeben, dass die Infektion bereits früher erfolgt sein muss", schrieb Markus Bender, der Sprecher des Militärkommandos.

Das Militärkommando Salzburg schließt einen direkten Zusammenhang zum Fall des in der Vorwoche positiv getesteten Berufssoldaten in der Schwarzenbergkaserne aus. Er gehöre zu einer anderen Dienststelle und die damalige Kontakterhebung habe keine Verbindung zum derzeit betroffenen militärischen Verband ergeben. "Dieser Betroffene und 13 negativ getestete Soldaten sind seit letzter Woche in Heimisolation." Dieser Berufssoldat dürfte sich bei einem Freizeitbesuch am Wolfgangsee angesteckt haben.

COVID-positive Soldaten, Verdachtsfälle und Kontaktpersonen werden in zwei eigenen Quarantäne-Unterkünften untergebracht. Derzeit sind nach Auskunft des Heers 54 Grundwehrdiener in militärischer Isolation und weitere 7 Soldaten in Heimisolation. "Die meisten Infizierten zeigen keine Symptome; derzeit ist es aus medizinischer Sicht nicht erforderlich, Soldaten in andere medizinische Einrichtungen zu verbringen," teilte Philipp Laber mit, COVID-Arzt beim Militärkommando Salzburg.

Das Militärkommando Salzburg verschärft eigenen Angaben nach die bereits gesetzten Maßnahmen, um die weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern. Abstand halten und Hygiene seien Pflicht und würden überwacht: "Beim Zutritt in die Kaserne erfolgen wieder Fiebermessungen, um Personen mit Symptomen keinen Einlass zu gestatten. Beim Betreten der Betreuungsräume und Truppenküche ist die Mund-Nasen-Schutzmaske zu tragen, und die Kommandanten der verschiedenen Einheiten in der Kaserne sind angehalten, jede Vermischung von Angehörigen unterschiedlicher Dienststellen zu minimieren."



