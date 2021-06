Schwarzgeld-Millionen sorgen für Entrüstung in der Branche

Der Skandal schade der Gastronomie, sagt der Wirtesprecher. Wie der Fall öffentlich wurde, sorgt unterdessen bei der Staatsanwaltschaft für Verwunderung.

Das Ausmaß des Schwarzgeldfunds, den Steuerfahnder bereits im September 2019 bei einer Unternehmerfamilie in einem Salzburger Skiort gemacht haben, hat nicht nur die Ermittler überrascht. 780.000 Euro in bar, mehr als 2,7 Millionen Euro auf Sparbüchern - "wie man es schaffen kann, so viel Geld auf die Seite zu schaffen" sei nach Bekanntwerden am Donnerstag eine gängige Reaktion gewesen, erzählt Ernst Pühringer, Obmann der Fachgruppe Gastronomie in der Salzburger Wirtschaftskammer. "Viele Kollegen sind erzürnt, weil das wieder dem Image der ...