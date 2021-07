Schwarzgeldfund in Millionenhöhe: Salzburger Bar-Betreiber im August vor Gericht

Den beiden Angeklagten, Mutter und Sohn, wird angelastet, über viele Jahre hindurch diverse Steuern hinterzogen und so den Fiskus um insgesamt 3,2 Millionen Euro geprellt zu haben. Am 19. August sollen sie vor einem Schöffensenat am Landesgericht Salzburg Platz nehmen.

SN/APA (dpa/Symbolbild)/unbekannt Betreiber eines großen Aprés-Ski-Lokals wurden wegen gewerbsmäßiger Abgabenhinterziehung angeklagt.