"Schwebender" Koch aus Salzburg will Leute beflügeln

Die Erfindung eines Duos hilft Menschen, nach einem Unfall weiterhin stehend zu arbeiten. Das Gerät hängt seit Montag auch in Bayerns größter Unfallklinik.

Ob in Fachzeitschriften für Physiotherapie und Ergotherapie, auf der weltgrößten Messe für Reha und Pflege in Düsseldorf oder in einem Podcast mit dem Arbeitsministerium: Wo immer Peter Lammer auftaucht und seine Geschichte erzählt, macht er als "schwebender Koch" aus Salzburg Furore.

"Gewinnen ist einmal öfter aufstehen als liegenbleiben", sagt der 55-Jährige. Sieht man den Wirt im Salzburger Johanneskeller dank einer ebenso einfachen wie genialen Steh- und Bewegungshilfe zur Entlastung der Beine mit Freude durch die Gastroküche sausen, ist ...