Schwer betrunkener Geisterfahrer auf der A10 von der Polizei gestoppt

Der 51-jährige Pongauer durchfuhr in falscher Richtung die Tunnelkette Werfen. Gegenüber Polizisten sagte er, er sei gerade von einer Weihnachtsfeier gekommen.

In der Nacht auf Sonntag wurde kurz nach Mitternacht via Polizeinotruf ein Geisterfahrer auf der Tauernautobahn (A 10) gemeldet. Als genaues Gebiet wurde die Tunnelkette Werfen, Richtungsfahrbahn Salzburg, genannt. Das meldete die Polizei am Sonntagvormittag. Das Fahrzeug sei fälschlicherweise in Fahrtrichtung Villach unterwegs gewesen.

Asfinag-Leute konnten das Fahrzeug laut Bericht im Bereich der Ausfahrt Pass Lueg anhalten. Gegenüber der Polizeistreife habe der Lenker angegeben, gerade von einer Weihnachtsfeier gekommen zu sein. Ein Alkotest ergab 1,98 Promille. Dem 51-jährigen Pongauer wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Er wird angezeigt.