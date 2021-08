Schwer Betrunkener prallte in Salzburg mit PS-starkem Auto gegen Mauer: Bedingte Haft und Geldstrafe

Fünf Monate bedingte Haft sowie 2520 Euro unbedingte Geldstrafe wegen grob fahrlässiger Körperverletzung: So lautete am Montag am Landesgericht das nicht rechtskräftige Urteil für einen Oberösterreicher (25), der in einer Dezembernacht 2020 in Salzburg mit 1,72 Promille Alkohol im Blut mit einem 260-PS-BMW einen Unfall verschuldete, bei dem sein Beifahrer schwer verletzt wurde.

