Der Mann verunfallte Samstagnacht in der Salzburger Neustadt.

Laut der Salzburger Polizei stürzte der 55-Jährige in der Salzburger Neustadt am Samstag gegen 23.40 mit dem E-Scooters. Zuvor soll der Mann versucht haben, über eine Gehsteigkante zu fahren. Ein beim Lenker durchgeführter Alkotest verlief laut der Polizei mit 2,26 Promille positiv. Der 55-jährige Mann wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit der Rettung in das Uniklinikium Salzburg gebracht.